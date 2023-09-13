Прем’єр Румунії закликав не турбуватись через уламки дронів: Ніхто на нас не нападає

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи знайдені на території країни уламки дронів, закликав не турбуватись, зазначивши, що жодної небезпеки немає.

Заяву румунського прем’єра наводить Digi 24, повідомляє "Європейська правда".

Чолаку запевнив, що ситуація знаходиться під контролем і що для держави є нормальним вжиття певних заходів.

"Ніхто на нас не нападає, люди. Давайте заспокоїмо населення, ми всі божеволіємо… Ніхто на нас не нападає", – сказав він.

Румунський прем’єр зауважив, що на території країни впали уламки дрона, який збила українська армія, і в них не було вибухівки.

Раніше стало відомо, що у районі румунських сіл Нуфарул і Вікторія поблизу кордону з Україною знайдено фрагменти, які, ймовірно, є частиною безпілотника. Територія, де знайшли уламки, розташована за 14 кілометрів від кордону, більш ніж за 20 кілометрів від порту Ізмаїл.

Раніше стало відомо, що жителі сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України у ніч на 13 вересня.

У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

Перед цим у Румунії підтвердили кілька випадків падіння на території країни уламків дронів, схожих на ті, якими РФ атакує Україну.