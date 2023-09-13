Премьер Румынии призвал не беспокоиться из-за обломков дронов: Никто на нас не нападает

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя найденные на территории страны обломки дронов, призвал не беспокоиться, отметив, что никакой опасности нет.

Заявление румынского премьера приводит Digi 24, сообщает "Европейская правда".

Чолаку заверил, что ситуация находится под контролем и что для государства является нормальным принятие определенных мер.

"Никто на нас не нападает, люди. Давайте успокоим население, мы все сходим с ума... Никто на нас не нападает", – сказал он.

Румынский премьер отметил, что на территории страны упали обломки дрона, который сбила украинская армия, и в них не было взрывчатки.

Ранее стало известно, что в районе румынских сел Нуфарул и Виктория вблизи границы с Украиной найдены фрагменты, которые, вероятно, являются частью беспилотника. Территория, где нашли обломки, расположена в 14 километрах от границы, более чем в 20 километрах от порта Измаил.

Ранее стало известно, что жители сел Тульчинского уезда получили сообщение RO-Alert во время атаки российских беспилотников по югу Украины в ночь на 13 сентября.

В сообщении жителей предупредили о возможном падении обломков беспилотников, призвали сохранять спокойствие и укрыться в укрытиях.

Перед этим в Румынии подтвердили несколько случаев падения на территории страны обломков дронов, похожих на те, которыми РФ атакует Украину.