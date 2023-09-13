США разом із Литвою провели "оборонну" кібероперацію

Кібернетичні сили Сполучених Штатів допомогли Литві в пошуку шкідливої активності в мережах Міністерства внутрішніх справ країни.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосило кібернетичне командування США, повідомляє "Голос Америки".

Відомство розповіло про завершення "оборонного полювання" в Литві, яке протягом двох місяців проводилося спільно з литовськими командами з кіберзахисту.

За словами представника Національної кібергрупи, операція мала виявити шкідливу кіберактивність у мережах, які належать МВС Литви.

Офіційні особи США і Литви не уточнили характер загрози, але 2022 року Вільнюс пережив атаку російського хакерського угруповання Killnet.

За словами заступника глави МВС Литви Арнольдаса Абрамавічюса, війна РФ проти України показала, що кібератаки є потужним інструментом сучасних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що у Литві зламали 10 сайтів муніципалітетів і різних установ, для чого було використано вразливість розробника одного з сайтів.

Перед цим стало відомо, що під час саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі вдалося запобігти чималій кількості інцидентів, які були пов'язані з можливими провокаціями, а також інформаційними чи кібернетичними атаками.

Як повідомлялося, напередодні саміту НАТО у Литві зафіксували дві кібератаки, через які на регіональній радіостанції та в торговому центрі транслювалася дезінформація, спрямована проти НАТО і постачання зброї в Україну.