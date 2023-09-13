США вместе с Литвой провели "оборонную" кибероперацию

Кибернетические силы Соединенных Штатов помогли Литве в поиске вредоносной активности в сетях Министерства внутренних дел страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявило кибернетическое командование США, сообщает "Голос Америки".

Ведомство рассказало о завершении "оборонной охоты" в Литве, которая в течение двух месяцев проводилась совместно с литовскими командами по киберзащите.

По словам представителя Национальной кибергруппы, операция должна была выявить вредоносную киберактивность в сетях, принадлежащих МВД Литвы.

Официальные лица США и Литвы не уточнили характер угрозы, но в 2022 году Вильнюс пережил атаку российской хакерской группировки Killnet.

По словам заместителя главы МВД Литвы Арнольдаса Абрамавичюса, война РФ против Украины показала, что кибератаки являются мощным инструментом современных боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Литве взломали 10 сайтов муниципалитетов и различных учреждений, для чего была использована уязвимость разработчика одного из сайтов.

Перед этим стало известно, что во время саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе удалось предотвратить немалое количество инцидентов, которые были связаны с возможными провокациями, а также информационными или кибернетическими атаками.

Как сообщалось, накануне саммита НАТО в Литве зафиксировали две кибератаки, из-за которых на региональной радиостанции и в торговом центре транслировалась дезинформация, направленная против НАТО и поставок оружия в Украину.