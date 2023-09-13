Во Франции заметили рост смертности во время экстремальной жары в августе

Во Франции заметили рост смертности в экстремально жаркие недели августа, что может быть напрямую связано с жарой.

Как информирует AFP, об этом сообщило Агентство общественного здоровья, пишет "Европейская правда".

Во время августовской "волны жары" с 11 по 26 сентября зарегистрировали почти 400 смертей больше, чем обычно. Рост составил 5,4%.

Больше всего умерших за этот период – в возрасте 75 лет и старше.

В некоторых регионах рост был больше: это Овернь-Рона-Альпы (+7,3%) и Новая Аквитания (+9,5%). Это одни из регионов, на территории которых местами регистрировали до 40 градусов Цельсия и более.

Это предварительные данные и пока не утверждают, что эти дополнительные смерти являются прямым следствием жары. Осенью Агентство общественного здоровья обнародует более систематизированные данные о смертности в течение всех периодов жары летом 2023 года.

Итальянский Милан в конце августа зафиксировал самую высокую среднесуточную температуру в истории наблюдений – за последние 260 лет.

Для Британии самым жарким днем года стало 9 сентября, несмотря на наступление календарной осени.