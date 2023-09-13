Укр Рус Eng

Министры европейских соседок РФ скоординировали шаги по автомобилям з российскими номерами

Среда, 13 сентября 2023, 18:37

Министры европейских стран, имеющих общую границу с Россией и ее сателлитом Беларусью, скоординировали шаги по недопуску авто на российских номерах.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

На встрече присутствовали представители Эстонии, Латвии и Литвы, а также Польши, Финляндии и Норвегии.

Тсахкна рассказал, что министры обсудили "следующие шаги в усилиях для запрета российских автомобилей во всем регионе, а не только государствах Балтии". Также речь шла о возможном следующем пакете санкций против России.

Напомним, в среду Эстония вслед за Литвой и Латвией объявила, что после разъяснений Еврокомиссии по санкциям больше не будет впускать автомобили с российской регистрацией.

Одновременно Еврокомиссия опубликовала новое уточнение относительно того, попадают ли под запрет вещи россиян-путешественников, если они есть в перечне подсанкционных товаров. Литва планирует просить о дополнительных разъяснениях по этому поводу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
санкции Эстония Война с РФ