Министры европейских соседок РФ скоординировали шаги по автомобилям з российскими номерами

Министры европейских стран, имеющих общую границу с Россией и ее сателлитом Беларусью, скоординировали шаги по недопуску авто на российских номерах.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

На встрече присутствовали представители Эстонии, Латвии и Литвы, а также Польши, Финляндии и Норвегии.

Тсахкна рассказал, что министры обсудили "следующие шаги в усилиях для запрета российских автомобилей во всем регионе, а не только государствах Балтии". Также речь шла о возможном следующем пакете санкций против России.

I had a productive meeting with the representatives of 🇫🇮🇳🇴🇱🇻🇱🇹🇵🇱 to discuss our next steps in efforts to ban Russian vehicles all over the region, not only in Baltics.



We also talked about next sanction package, to make Russia feel the cost of war even more. pic.twitter.com/1IYdndfUxe