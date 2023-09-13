Министры европейских соседок РФ скоординировали шаги по автомобилям з российскими номерами
Министры европейских стран, имеющих общую границу с Россией и ее сателлитом Беларусью, скоординировали шаги по недопуску авто на российских номерах.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".
На встрече присутствовали представители Эстонии, Латвии и Литвы, а также Польши, Финляндии и Норвегии.
Тсахкна рассказал, что министры обсудили "следующие шаги в усилиях для запрета российских автомобилей во всем регионе, а не только государствах Балтии". Также речь шла о возможном следующем пакете санкций против России.
I had a productive meeting with the representatives of 🇫🇮🇳🇴🇱🇻🇱🇹🇵🇱 to discuss our next steps in efforts to ban Russian vehicles all over the region, not only in Baltics.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 13, 2023
We also talked about next sanction package, to make Russia feel the cost of war even more. pic.twitter.com/1IYdndfUxe
Напомним, в среду Эстония вслед за Литвой и Латвией объявила, что после разъяснений Еврокомиссии по санкциям больше не будет впускать автомобили с российской регистрацией.
Одновременно Еврокомиссия опубликовала новое уточнение относительно того, попадают ли под запрет вещи россиян-путешественников, если они есть в перечне подсанкционных товаров. Литва планирует просить о дополнительных разъяснениях по этому поводу.