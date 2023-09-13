Україна розраховує на підтримку Словаччини в імпорті електроенергії взимку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову зі своїм словацьким колегою Людовітом Одором.

Як пише "Європейська правда", про це Шмигаль повідомив у Telegram.

За словами очільника уряду, українські та словацькі оператори енергетичної галузі знаходяться у тісній взаємодії, і Київ розраховує на підтримку Братислави в частині імпорту електроенергії взимку.

Прем'єр також заявив, що Київ працює спільно з Єврокомісією над розв’язанням питання експорту української агропродукції, тому буде вдячний Словаччині за сприяння в знятті всіх обмежень на експорт зерна.

Крім того, повідомив Шмигаль, він запропонував Одору разом реалізовувати проєкти розвитку пунктів пропуску на спільному кордоні, що, сприятиме зміцненню економічної співпраці між країнами.

"Оборонна сфера. Цінуємо надану підтримку й очікуємо на посилення нашого співробітництва в цьому напрямку", – додав український прем'єр.

Повідомлялося, що президентка Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція країни може стати схожою на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.

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