Украина рассчитывает на поддержку Словакии в импорте электроэнергии зимой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор со своим словацким коллегой Людовитом Одором, в котором, среди прочего, обсудили возможную помощь Братиславы с импортом электроенергии.

Как пишет "Европейская правда", об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

По словам главы правительства, украинские и словацкие операторы энергетической отрасли находятся в тесном взаимодействии и Киев рассчитывает на поддержку Братиславы в части импорта электроэнергии зимой.

Премьер также заявил, что Киев работает совместно с Еврокомиссией над решением вопроса экспорта украинской агропродукции, поэтому будет благодарен Словакии за содействие в снятии всех ограничений на экспорт зерна.

Кроме того, сообщил Шмыгаль, он предложил Одору вместе реализовывать проекты развития пунктов пропуска на общей границе, что будет способствовать укреплению экономического сотрудничества между странами.

"Оборонная сфера: ценим оказанную поддержку и ожидаем усиления нашего сотрудничества в этом направлении", – добавил украинский премьер.

Как сообщалось, президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция страны может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Разворот Братиславы: возможно ли избежать пророссийского реванша в соседней Словакии.