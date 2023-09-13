Єреван пропонує Баку дзеркально відвести війська від кордону на основі карт 1975 року

Вірменія запропонувала Азербайджану дзеркально відвести війська від кордону на основі карт СРСР 1975 року.

Як пише "Європейська правда", про це заявило міністерство закордонних справ країни.

У заяві наголошується, що збройні сили Азербайджану повинні бути виведені з суверенної території Вірменії. У той же час, зауважило МЗС, Єреван підтверджує свою пропозицію здійснити дзеркальне відведення військ від міждержавного кордону між Вірменією та Азербайджаном на основі мап 1975 року, продовжуючи бути зацікавленим у встановленні стабільності та миру в регіоні.

"Ми очікуємо, що суб’єкти, зацікавлені у мирі та безпеці в регіоні, структури, які мають мандат у цьому питанні, докладуть усіх зусиль і застосують усі наявні в їх розпорядженні механізми, щоб запобігти подальшій дестабілізації та незаконному застосуванню сили в нашому регіоні", – йдеться в повідомленні.

Раніше вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном на тлі повідомлень про накопичення військ Азербайджану вздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом і кордону з Вірменією.

Перед цим Пашинян заявив, що Азербайджан останніми днями нарощує військову присутність уздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом та кордоном з Вірменією.

Він нагадав, що днями була чергова прикордонна сутичка, у якій загинули троє вірменських військових, блокада Лачинського коридору триває, а Баку продовжує заявляти, що Вірменія порушує режим припинення вогню.