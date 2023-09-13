Ереван предлагает Баку зеркально отвести войска от границы на основе карт 1975 года
Армения предложила Азербайджану зеркально отвести войска от границы на основе карт СССР 1975 года.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявило министерство иностранных дел страны.
В заявлении отмечается, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении. В то же время, отметил МИД, Ереван подтверждает свое предложение осуществить зеркальный отвод войск от межгосударственной границы между Арменией и Азербайджаном на основе карт 1975 года, продолжая быть заинтересованным в установлении стабильности и мира в регионе.
"Мы ожидаем, что субъекты, заинтересованные в мире и безопасности в регионе, структуры, имеющие мандат в этом вопросе, приложат все усилия и применят все имеющиеся в их распоряжении механизмы, чтобы предотвратить дальнейшую дестабилизацию и незаконное применение силы в нашем регионе", – говорится в сообщении.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на фоне сообщений о накоплении войск Азербайджана вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границы с Арменией.
Перед этим Пашинян заявил, что Азербайджан в последние дни наращивает военное присутствие вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границей с Арменией.
Он напомнил, что на днях была очередная пограничная стычка, в которой погибли трое армянских военных, блокада Лачинского коридора продолжается, а Баку продолжает заявлять, что Армения нарушает режим прекращения огня.