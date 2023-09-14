Україна й Молдова домовились про продовження "транспортного безвізу" до 2025 року
Уряди України та Молдови досягли домовленості про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами, відомої як "транспортний безвіз", до кінця 2025 року.
Про це в четвер повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише "Європейська правда".
Угода про "транспортний безвіз" між Києвом і Кишиневом передбачає можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.
Віцепрем’єр із питань відновлення Олексій Кубраков додав, що між Україною й Молдовою також обговорюється питання верифікації всіх автобусних маршрутів та спрощення процедури їхнього відкриття перевізниками.
Попередня угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Молдовою була підписана у серпні 2022 року. Термін її дії завершувався до кінця цього року.
Загалом Україна домовилась про лібералізацію вантажних перевезень із 35 державами, зокрема 27 державами-членами Європейського Союзу.
Відповідну угоду Київ уклав із ЄС ще у червні 2022 року, а в березні 2023-го – продовжив на один рік.
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