Украина и Молдова договорились о продлении "транспортного безвиза" до 2025 года

Правительства Украины и Молдовы достигли договоренности о продлении соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами, известной как "транспортный безвиз", до конца 2025 года.

Об этом в четверг сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

Соглашение о "транспортном безвизе" между Киевом и Кишиневом предусматривает возможность выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.

Вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кубраков добавил, что между Украиной и Молдовой также обсуждается вопрос верификации всех автобусных маршрутов и упрощения процедуры их открытия перевозчиками.

Предыдущее соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Молдовой было подписано в августе 2022 года. Срок его действия завершался до конца этого года.

Соответствующее соглашение Киев заключил с ЕС еще в июне 2022 года, а в марте 2023-го – продлил на один год.

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