В Греции прокуратура расследует наводнения, унесшие жизни 15 человек

Прокурор высшего уголовного суда Греции приказал провести расследование причин наводнений, вызванных штормом, которые унесли жизни по меньшей мере 15 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Reuters со ссылкой на агентство ANA.

Прокурор приказал властям регионов Волос, Кардица, Лариса и Трикала, которые больше всего пострадали от стихии, выяснить, были ли совершены какие-то преступления, в том числе умышленное затопление или по неосторожности.

Расследование также должно выяснить, были ли адекватными меры по предотвращению наводнений, принятые местными властями, учитывая четкие заблаговременные предупреждения национальной метеорологической службы Греции.

Разрушительный шторм накрыл тот же регион в 2020 году. Во вторник Еврокомиссия заявила, что Греция может получить до 2,25 млрд евро из европейских фондов для преодоления последствий стихии.

По словам министра инфраструктуры Христоса Стайкураса, Афины также будут пытаться получить 500-600 млн евро из Фонда восстановления и устойчивости ЕС для немедленного ремонта поврежденных дорог, железной дороги и мостов.

Напомним, центральные районы Греции на прошлой неделе пострадали от катастрофического наводнения, количество подтвержденных смертей достигло 15.

Жителі деяких сіл були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки майже повністю пішли під воду.