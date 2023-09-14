Британія, Німеччина та Франція збережуть санкції щодо Ірану в межах "ядерної угоди"

Представники Великої Британії, Франції та Німеччини в четвер домовились інкорпорувати низку санкцій ООН проти Ірану в національне законодавство, що дозволить зберегти їх після жовтня, коли вони будуть автоматично зняті.

Про це йдеться у спільній заяві зовнішньополітичних відомств трьох держав, яку цитує "Європейська правда".

Відповідно до положень іранської ядерної угоди, укладеної у 2015 році за участі Британії, Німеччини, Франції, а також США, Китаю та Росії, з 18 жовтня 2023-го автоматично припиняють дію санкції ООН проти іранських фізичних та юридичних осіб, причетних до його ракетної та ядерної програм.

Три європейські держави досі не вийшли з угоди (на відміну від США, які пішли на такий крок ще у 2018-му, звинувативши Тегеран у порушенні її умов).

Вони нагадали, що ще в січні 2020 року ініціювали передбачений угодою механізм вирішення спорів, аби врегулювати порушення з боку Ірану. Але за три з половиною роки він відмовився від участі в діалозі. Понад те, Тегеран накопичив збагаченого урану в понад 18 разів більше ліміту, а також побудував розгалужену мережу ядерних установок для його використання.

Тому Лондон, Берлін і Париж вважають, що їхні односторонні дії не суперечать ані іранській ядерній угоді, ані міжнародному праву.

Нагадаємо, суть іранської ядерної угоди, яку Іран уклав у липні 2015 року з Британією, Китаєм, Німеччиною, Росією, США та Францією, полягала в обмеженні ядерної програми Тегерана, щоб ускладнити йому отримання матеріалу для створення ядерної бомби в обмін на скасування економічних санкцій.

Оскільки ця угода зараз фактично мертва, відносини Ірану із Заходом за останній рік погіршилися, що змусило Вашингтон і його союзників шукати шляхи деескалації напруженості.