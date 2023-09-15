Негайне відкриття реєстру е-деклараціїй не було суперпринциповою вимогою ЄС – Стефанішина

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що негайне відкриття реєстру електронних декларацій не було "суперпринципововою" вимогою ЄС.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина визнала, що певний час в переговорах з партнерами відкриття реєстру було принциповим питанням. Водночас, як зазначила віцепрем’єрка, були певні безпекові побоювання.

"Хтось був не впевнений, що буде технічна готовність, скажімо так, одразу відкрити реєстри. Хтось із політиків відверто не хотів декларувати або публікувати свої статки. Багато різних було речей, але зрештою наші європейські колеги не вважали, що це суперпринципове питання", – заявила Стефанішина.

"Бо в розумінні європейської бюрократії один рік – це взагалі незначний проміжок часу", – пояснила вона.

Водночас, за її словами, президент Володимир Зеленський, ветувавши закон про відновлення електронного декларування, насамперед відреагував на суспільний запит.

Нагадаємо, минулого тижня група депутатів Європарламенту закликала Зеленського ветувати закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій.

Перед цим Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який відновлює електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу.

Втім, головна правка 371 про відкриття реєстру декларацій негайно після ухвалення закону, а не через рік, не набрала необхідної кількості голосів.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас радив Україні влітку після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для посадовців.