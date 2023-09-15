Немедленное открытие реестра е-деклараций не было суперпринципиальным требованием ЕС - Стефанишина

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что немедленное открытие реестра электронных деклараций не было "суперпринципиальным" требованием ЕС.

Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Стефанишина признала, что некоторое время в переговорах с партнерами открытие реестра было принципиальным вопросом. В то же время, как отметила вицепремьер, были определенные опасения по безопасности.

"Кто-то был не уверен, что будет техническая готовность, скажем так, сразу открыть реестры. Кто-то из политиков откровенно не хотел декларировать или публиковать свое состояние. Много разных было вещей, но в конце концов наши европейские коллеги не считали, что это суперпринципиальный вопрос", – заявила Стефанишина.

"Потому что в понимании европейской бюрократии один год – это вообще незначительный промежуток времени", – пояснила она.

В то же время, по ее словам, президент Владимир Зеленский, ветировав закон о восстановлении электронного декларирования, прежде всего отреагировал на общественный запрос.

Напомним, на прошлой неделе группа депутатов Европарламента призвала Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, который на год откладывает открытие реестра деклараций.

Перед этим Верховная Рада приняла в целом закон, который восстанавливает электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Впрочем, главная правка 371 об открытии реестра деклараций немедленно после принятия закона, а не через год, не набрала необходимого количества голосов.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас советовал Украине летом после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.