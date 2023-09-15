Кіпр проводить військові навчання з Францією, Італією та Грецією

У Східному Середземномор'ї проходять спільні військові навчання Кіпру з Францією, Італією та Грецією для посилення безпеки в регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що спільні військові маневри з трьома іншими країнами-членами ЄС підкреслюють готовність Євросоюзу забезпечити безпеку та стабільність у регіоні.

За його словами, уряд приділяє особливу увагу модернізації військових об'єктів острова, щоб повною мірою скористатися перевагами його географічного розташування в південно-східній частині Європи, недалеко від Близького Сходу та Африки.

AP

Христодулідіс наголосив, що ці дії не спрямовані проти будь-якої іншої країни, що можна вважати завуальованим натяком на Туреччину, з якою Кіпр має непрості відносини.

Як йдеться в заяві Міноборони Кіпру, в п'ятиденних навчаннях, які розпочалися в понеділок і мають кодову назву EUNOMIA 4-2023, беруть участь військово-морські та військово-повітряні сили, в тому числі французькі винищувачі Rafale й транспортні літаки Airbus A400M Atlas.

В межах навчань вперше в цьому році відбудуться навчання з евакуації цивільного населення в разі виникнення надзвичайної ситуації в регіоні.

Нагадаємо, що Кіпр є розділеним з 1974 року, коли Туреччина вторглася на його територію після перевороту прихильників союзу з Грецією. Туреччина та турецькі кіпріоти наполягають на тому, що будь-яка мирна угода повинна спочатку визнати окремий суверенітет турків-кіпріотів.

Раніше повідомлялося, що Нікосія хоче призначити спеціального посланця з питань Кіпру в надії відновити переговори з Туреччиною для врегулювання проблеми розділеного острова, використовуючи для цього як стимул процес вступу Анкари до ЄС.

Перед цим стало відомо, що Греція готова розпочати переговори з Туреччиною, щоб дійти згоди щодо розмежування територій, на яких кожна країна має виключні економічні права, в тому числі право на пошук нафти та газу на морському шельфі.

За словами міністра закордонних справ Греції Йоргоса Герапетрітіса, для вирішення суперечки грецький уряд хоче "скористатися нинішнім позитивним кліматом", де найбільш пріоритетною він назвав угоду про возз'єднання етнічно розділеного Кіпру як федерації, що складається з грецькомовного і турецькомовного секторів, відповідно до резолюцій ООН.