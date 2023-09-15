Кипр проводит военные учения с Францией, Италией и Грецией

В Восточном Средиземноморье проходят совместные военные учения Кипра с Францией, Италией и Грецией для усиления безопасности в регионе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что совместные военные маневры с тремя другими странами-членами ЕС подчеркивают готовность Евросоюза обеспечить безопасность и стабильность в регионе.

По его словам, правительство уделяет особое внимание модернизации военных объектов острова, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами его расположения в юго-восточной части Европы, недалеко от Ближнего Востока и Африки.

AP

Христодулидис отметил, что эти действия не направлены против любой другой страны, что можно считать завуалированным намеком на Турцию, с которой Кипр имеет непростые отношения.

Как говорится в заявлении Министерства обороны Кипра, в пятидневных учениях, которые начались в понедельник и имеют кодовое название EUNOMIA 4-2023, участвуют военно-морские и военно-воздушные силы, в том числе французские истребители Rafale и транспортные самолеты Airbus A400M Atlas.

В рамках учений впервые в этом году состоятся учения по эвакуации гражданского населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации в регионе.

Напомним, что Кипр является разделенным с 1974 года, когда Турция вторглась на его территорию после переворота сторонников союза с Грецией. Турция и турецкие киприоты настаивают на том, что любое мирное соглашение должно сначала признать отдельный суверенитет турок-киприотов.

Ранее сообщалось, что Никосия хочет назначить специального посланника по вопросам Кипра в надежде возобновить переговоры с Турцией для урегулирования проблемы разделенного острова, используя для этого в качестве стимула процесс вступления Анкары в ЕС.

Перед этим стало известно, что Греция готова начать переговоры с Турцией, чтобы прийти к согласию по разграничению территорий, на которых каждая страна имеет исключительные экономические права, в том числе право на поиск нефти и газа на морском шельфе.

По словам министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса, для разрешения спора греческое правительство хочет "воспользоваться нынешним позитивным климатом", где наиболее приоритетным он назвал соглашение о воссоединении этнически разделенного Кипра как федерации, состоящей из грекоязычного и турецкоязычного секторов, в соответствии с резолюциями ООН.