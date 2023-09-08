Жителів Німеччини застерегли від участі у челенджах зі вживання гострої їжі

Німецький Федеральний інститут оцінки ризиків (BfR) застеріг від участі в онлайн-челенджах, які передбачають вживання надто гострої їжі, через можливі серйозні наслідки для здоров’я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Попередження з'явилося після того, як кілька людей, які брали участь у подібних челенджах у соціальних мережах, звернулися за медичною допомогою.

Агентство заявило, що споживання надмірно гострої їжі, наприклад, гострих соусів чилі або екстракту чилі – викликало "подразнення слизової оболонки, нудоту, блювоту і підвищений кров'яний тиск".

Діти особливо чутливі до гострих продуктів з чилі, додали у відомстві.

Попередження з’явилось після того, як у соцмережі TikTok стали популярними "Hot Chip Challenge" або "One Chip Challenge", який передбачає з'їдання однієї чипси з тортильї, виготовленої з двох найгостріших перців чилі у світі.

У Німеччині цей челендж призвів до госпіталізації щонайменше одного студента. В американському штаті Массачусетс 14-річний школяр помер через кілька годин після того, як взяв участь у челенджі. Невідомо, чи була причиною його смерті саме надмірно гостра чипса.

Нагадаємо, у березні Антимонопольне управління Італії оголосило про розслідування щодо ірландської компанії, що відповідає за роботу китайського додатка TikTok у Європі, через поширення відеороликів з молоддю, що завдає собі ушкоджень.