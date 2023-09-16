В Британии запретят держать одну из пород собак после серии нападений

Власти Великобритании намерены до конца года запретить содержание собак породы американский булли XL после серии нападений, в частности, на детей.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак накануне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Объявляя об этих намерениях, Сунак сказал, что он "разделяет ужас нации" по серии серьезных нападений собак.

"Понятно, что речь идет не о нескольких плохо обученных собак, а о модели поведения, и это не может продолжаться дальше", – отметил он.

Глава британского правительства сообщил, что в четверг в центральной Англии в результате нападения, совершенного, вероятно, собакой породы булли XL, погиб человек. Полиция сообщила, что один человек был арестован по подозрению в непредумышленном убийстве.

Его заявление было сделано менее чем через неделю после того, как одна из собак этой породы напала на 11-летнюю девочку, которая шла в магазин со своей сестрой в городе Бирмингем.

По данным кампании Bully Watch, которая выступает за запрет на продажу и разведение крупных собак породы XL, на эту породу приходится более половины всех смертельных нападений собак в Британии в прошлом году.

В то же время ряд британских организаций, занимающихся защитой животных, включая RSPCA, заявили, что запрет конкретных пород собак не является решением проблемы.

В совместном заявлении они обвинили "безответственное разведение, выращивание и владение собаками" и заявили, что правительство должно сосредоточиться на "правилах контроля за собаками, а также на поощрении ответственного владения и дрессировки собак".

Американский булли – недавно выведенная в США порода собак-компаньонов, которая была разделена на четыре категории: карманные, стандартные, классические и XL. С 2020 года порода находится в стадии признания.

Напомним, в США пес Командир, который принадлежит семье президента Джо Байдена, после переезда в Белый дом несколько раз проявлял агрессивное поведение и кусал сотрудников Секретной службы.

А во Франции мэр города Безье инициировал предоставление владельцами собак образцов их ДНК, чтобы городские власти могли устанавливать, за кем именно из домашних любимцев не убрали помет его владельцы.