В Праге тысячи людей вышли на антиправительственный протест, критикуют и помощь Украине

На Вацлавской площади в Праге несколько тысяч человек участвуют в антиправительственном протесте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Представитель полиции Ян Данек в 14:30 сообщил, что полиция пока не вмешивалась в действия протестующих. Протест организовала непарламентская партия PRO (Правозащитная экспертиза). Демонстрация началась в 14:00.

Председатель группы, Йиндржих Райхл, назвал мероприятие под лозунгом "Чехия против правительства". От Вацлавской площади демонстранты должны пройти к штаб-квартире Министерства внутренних дел примерно в 15:30. Возле статуи Святого Вацлава также находятся несколько десятков человек, которые пришли выразить свое неодобрение сегодняшней демонстрации. Они держат украинские флаги и время от времени вступают в словесные конфликты с проходящими мимо протестующими.

Хотя акция в первую очередь называется как протест против нынешнего чешского правительства, в толпе также есть плакаты с надписью "Долой приспешников США", а также стенд инициативы "Без баз" с баннером "Долой НАТО". Другие люди на месте собирают подписи против запрета бензиновых и дизельных автомобилей. Свой стенд на площади имеют и коммунисты.

В своем выступлении Райхл раскритиковал политику чешского правительства и особенно премьер-министра Петра Фиалы. "Я вижу, что среди нас есть уважаемые гости, в том числе депутаты от движения ANO. Я очень надеюсь, что они будут здесь с нами в следующий раз, чтобы объединить усилия, чтобы правительство Петра Фиалы наконец ушло в отставку", – сказал он.

"Мы не хотим правительство ЕС, мы не хотим американское правительство или украинское правительство, мы не хотим российское или китайское правительство, мы хотим правительство Чешской Республики, чешских граждан", – сказал он. Он критикует то, что чехи имеют высокие цены на энергоносители, или то, что, по его мнению, Чехия – единственная страна в Европе, которая не вернулась в экономическом плане к уровню, который был до пандемии.

По словам Райхла, социальная система и система здравоохранения находятся под "наплывом экономических мигрантов из Украины". Он также раскритиковал нехватку лекарств, министра внутренних дел Вита Ракушана, намерение принять евро или так называемую Стамбульскую конвенцию. "Давайте инвестировать в сферу здравоохранения, в наших людей, а не покупать оружие", – сказал он, а также раскритиковал чешскую помощь Украине, которая борется против российского вторжения.

Для того, чтобы усилить давление на правительство, по мнению Райхла, необходимо, чтобы к акциям были максимально привлечены профсоюзы, ведь только они могут объявлять забастовки.

Напомним, возле Немецкой государственной оперы в Берлине несколько сотен человек накануне протестовали против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко.