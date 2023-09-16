В ЄС досягли домовленості щодо фіскальної реформи

Міністри фінансів Європейського Союзу в суботу підтримали графік, який передбачає реформування фіскальних правил Євросоюзу до кінця року, оскільки вони прагнуть збалансувати скорочення боргу з інвестуванням в індивідуальному, але рівному порядку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Це може бути складним завданням, але... іспанське головування зобов'язується дотримуватися цих часових рамок, і тільки сьогодні ми окреслили шлях до цього, фіскальний "каміно", – заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Домбровскіс мав на увазі "каміно де Сантьяго" або шлях Святого Якова, відоме католицьке паломництво до святині апостола Якова в соборі Сантьяго-де-Компостела – міста на північному заході Іспанії, де проходили переговори.

Фіскальні правила ЄС визначають вартість євро, який використовують 20 країн, і встановлюють ліміт бюджетного дефіциту в 3% ВВП і ліміт державного боргу в 60% ВВП.

Однак більшість країн ЄС перевищують ці ліміти, оскільки два роки пандемії COVID-19 та криза цін на енергоносії вимагали значних державних витрат.

Як наслідок, Єврокомісія та уряди країн ЄС обговорюють зміни до рамок, які б враховували значні відмінності в рівнях боргу та економічного зростання між країнами ЄС, гарантуючи при цьому рівне ставлення до них.

Основна суперечка точиться між Німеччиною, яка хоче, щоб щорічні показники скорочення боргу були однаковими для всіх, і Францією, яка вважає, що шлях скорочення боргу має бути індивідуально узгодженим і що універсальна політика не спрацьовує.

Складність переговорів додає необхідність створення стимулів для урядів інвестувати в "зелений" і цифровий перехід своїх економік, а також потреба у великих витратах на оборону після вторгнення Росії в Україну.

Міністр фінансів Іспанії Надя Кальвіно заявила, що Іспанія, яка головує в ЄС на ротаційній основі до кінця року, прагне укласти початкову угоду на наступній зустрічі міністрів фінансів у жовтні, але може знадобитися більше переговорів.

Вона сказала, що 70% тексту нових правил було узгоджено в ході технічної роботи протягом літа.

"Зараз настав час шукати компроміс, який повинен забезпечити правильний баланс між стійким скороченням боргу та забезпеченням необхідного фіскального простору для інвестицій, а також стимулів для структурних реформ", – сказала пані Кальвіно.

Нагадаємо, у липні міністри фінансів Європейського Союзу одноголосно підтримали виділення додаткових коштів для України для поповнення її довгострокового бюджету.

20 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.