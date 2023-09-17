Пашинян сподівається на мирну угоду між Азербайджаном і Вірменією до кінця року

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що може укласти мирну угоду з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим стосовно Нагірнокарабаського конфлікту "до кінця року або до початку наступного".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на портал News.am, Пашинян заявив журналістам у неділю після голосування на виборах мера Єревана.

В іспанській Гранаді 5 жовтня лідери Азербайджану та Вірменії мають зустрітись на запрошення президента Європейської ради Шарля Мішеля, але, за словами вірменського прем'єра, нинішній проєкт мирної угоди не відповідає інтересам Єревана.

"Ми говорили, що мирний порядок денний є нашим пріоритетом, і ми хочемо підписати мирну угоду з Азербайджаном якнайшвидше, наприклад, до кінця року або до початку наступного. Ми робимо для цього все можливе", – підкреслив він.

Пашинян також висловив сподівання, що під час переговорів із Азербайджаном вдасться досягти прийнятного варіанту мирної угоди, а також вирішити гуманітарну кризу в невизнаному Нагірному Карабаху.

"Я вважаю це можливим, тому що ми сподіваємося, що ця ситуація зміниться. Ми працюємо над зміною цієї ситуації, над відкриттям Лачинського коридору, над подоланням гуманітарної кризи в Нагірному Карабасі, над можливістю (переговорів. – Ред.) Степанакерт-Баку", – додав прем’єр Вірменії.

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Цього тижня Вірменія запропонувала Азербайджану в межах мирного врегулювання дзеркально відвести війська від кордону на основі карт СРСР 1975 року.

Раніше Пашинян заявив, що ризик нової війни Вірменії та Азербайджану реальний, поки країни поки не підписали й не ратифікували мирний договір.