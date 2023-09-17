Пашинян надеется на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что может заключить мирное соглашение с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым по Нагорно-Карабахскому конфликту "до конца года или до начала следующего".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал News.am, Пашинян заявил журналистам в воскресенье после голосования на выборах мэра Еревана.

В испанской Гранаде 5 октября лидеры Азербайджана и Армении должны встретиться по приглашению президента Европейского совета Шарля Мишеля, но, по словам армянского премьера, нынешний проект мирного соглашения не отвечает интересам Еревана.

"Мы говорили, что мирная повестка дня является нашим приоритетом, и мы хотим подписать мирное соглашение с Азербайджаном как можно быстрее, например, до конца года или до начала следующего. Мы делаем для этого все возможное", – подчеркнул он.

Пашинян также выразил надежду, что в ходе переговоров с Азербайджаном удастся достичь приемлемого варианта мирного соглашения, а также решить гуманитарный кризис в непризнанном Нагорном Карабахе.

"Я считаю это возможным, потому что мы надеемся, что эта ситуация изменится. Мы работаем над изменением этой ситуации, над открытием Лачинского коридора, над преодолением гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, над возможностью (переговоров. – Ред.) Степанакерт-Баке", – добавил премьер Армении.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

На этой неделе Армения предложила Азербайджану в рамках мирного урегулирования зеркально отвести войска от границы на основе карт СССР 1975 года.

Ранее Пашинян заявил, что риск новой войны Армении и Азербайджана реален, пока страны пока не подписали и не ратифицировали мирный договор.