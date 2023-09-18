На заході Туреччини водолази шукають вертоліт, який розбився під час гасіння лісової пожежі

На заході Туреччини команди водолазів шукають у водоймі гелікоптер, який зазнав аварії на вихідних під час гасіння лісової пожежі.

Про це повідомило у понеділок турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Чотири члени екіпажу перебували на борту пожежного гелікоптера, коли він впав у воду біля дамби Тахтали під час гасіння пожежі в районі Мендерес в Ізмірі.

Один пілот, громадянин Киргизстану, врятувався вплав після аварії пізно ввечері в суботу.

Троє інших членів екіпажу – турок і двоє киргизів. Водолази підняли на поверхню бездиханне тіло одного з членів екіпажу. Ще двох шукають.

Пошуки відновилися в понеділок після невдалих спроб у неділю. Повідомляють, що гелікоптер, обладнаний приладами нічного бачення, впав у водойму, з якої брав воду.

Літні лісові пожежі є поширеним явищем у Туреччині, де суха рослинність, висока температура і вітер створюють ідеальні умови для смертоносного полум'я.

Нагадаємо, у вересні в Анкарі під час прольоту винищувача його частина впала на автомобілі.

А в серпні через лісову пожежу на північному заході Туреччини закривали судноплавство на протоці Дарданелли.