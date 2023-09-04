В Анкарі під час прольоту винищувача його частина впала на автомобілі

У понеділок близько опівдня в турецькій столиці Анкарі паливний бак винищувача F-4 впав на відкриту автостоянку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

Жителі Анкари стали свідками інциденту, коли у винищувача під час польоту відпав паливний бак і впав прямісінько на автомобілі. Внаслідок падіння дивом ніхто не постраждав, однак пошкоджено три автомобілі.

CNN Turk

За повідомленням перехожих, на місце події було направлено багато пожежних бригад та поліцейських. Також прибули військові.

Міністерство національної оборони Туреччини. заявило, що розслідування триває. А винищувач, який втратив паливний бак, зміг приземлитися в Ескішехірі.

Нагадаємо, на початку серпня винищувач МіГ-21 Військово-повітряних сил Хорватії перехопив цивільний борт, який залетів у хорватський повітряний простір і не реагував на попередження.

А мешканці польського міста Радом перелякалися через звуки вибухів, коли F-16 перетнули звуковий бар’єр.