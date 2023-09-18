На западе Турции водолазы ищут вертолет, который разбился во время тушения лесного пожара

На западе Турции команды водолазов ищут в водоеме вертолет, который потерпел крушение на выходных во время тушения лесного пожара.

Об этом сообщило в понедельник турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Четыре члена экипажа находились на борту пожарного вертолета, когда он упал в воду возле дамбы Тахталы во время тушения пожара в районе Мендерес в Измире.

Один пилот, гражданин Кыргызстана, спасся вплавь после аварии поздно вечером в субботу.

Трое других членов экипажа – турок и двое киргизов. Водолазы подняли на поверхность бездыханное тело одного из членов экипажа. Еще двоих ищут.

Поиски возобновились в понедельник после неудачных попыток в воскресенье. Сообщается, что вертолет, оборудованный приборами ночного видения, упал в водоем, из которого брал воду.

Летние лесные пожары являются распространенным явлением в Турции, где сухая растительность, высокая температура и ветер создают идеальные условия для смертоносного пламени.

Напомним, в сентябре в Анкаре во время пролета истребителя его часть упала на автомобили.

А в августе из-за лесного пожара на северо-западе Турции закрывали судоходство на проливе Дарданеллы.