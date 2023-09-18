Глава МЗС Литви: Росія щаслива через скандал довкола прем'єрки Естонії

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що скандал довкола нібито "російського бізнесу" чоловіка прем’єрки Естонії Каї Каллас є приводом для радості в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів у інтерв’ю LRT.

"Мені сумно, тому що я бачу, що є радість, і це явно радість Росії", – сказав Ландсбергіс, відповідаючи на прохання надати свою оцінку резонансу, який виник довкола бізнес-зв'язків чоловіка глави естонського уряду.

Окремо він підкреслив роль Каллас, яку та відіграє у протистоянні Росії.

"Напевно, нікого не здивує, якщо литовський консерватор скаже, що Кая Каллас, врешті-решт, є одним із найсильніших голосів на Заході у протидії російській дезінформації", – сказав Ландсбергіс.

Все більше жителів Естонії вважають, що прем'єрка має піти у відставку у зв’язку зі скандалом.

На тлі скандалу навколо співпраці бізнесу чоловіка з РФ зустріч із прем'єркою Естонії Каєю Каллас несподівано включили до порядку денного засідання спеціальної комісії парламенту з боротьби з корупцією.

Читайте докладно про ситуацію і про те, які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії, у статті "ЄвроПравди".