Глава МИД Литвы: Россия счастлива из-за скандала вокруг премьера Эстонии
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что скандал вокруг якобы "российского бизнеса" мужа премьера Эстонии Каи Каллас является поводом для радости в России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью LRT.
"Мне грустно, потому что я вижу, что есть радость, и это явно радость России", – сказал Ландсбергис, отвечая на просьбу дать свою оценку резонансу, который возник вокруг бизнес-связей мужа главы эстонского правительства.
Отдельно он подчеркнул роль Каллас, которую та играет в противостоянии России.
"Наверное, никого не удивит, если литовский консерватор скажет, что Кая Каллас, в конце концов, является одним из самых сильных голосов на Западе в противодействии российской дезинформации", – сказал Ландсбергис.
Все больше жителей Эстонии считают, что премьер должна уйти в отставку в связи со скандалом.
На фоне скандала вокруг сотрудничества бизнеса мужа с РФ встречу с премьером Эстонии Каей Каллас неожиданно включили в повестку дня заседания специальной комиссии парламента по борьбе с коррупцией.
Читайте подробно о ситуации и о том, какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии, в статье "ЕвроПравды".