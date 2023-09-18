Глава МИД Литвы: Россия счастлива из-за скандала вокруг премьера Эстонии

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что скандал вокруг якобы "российского бизнеса" мужа премьера Эстонии Каи Каллас является поводом для радости в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью LRT.

"Мне грустно, потому что я вижу, что есть радость, и это явно радость России", – сказал Ландсбергис, отвечая на просьбу дать свою оценку резонансу, который возник вокруг бизнес-связей мужа главы эстонского правительства.

Отдельно он подчеркнул роль Каллас, которую та играет в противостоянии России.

"Наверное, никого не удивит, если литовский консерватор скажет, что Кая Каллас, в конце концов, является одним из самых сильных голосов на Западе в противодействии российской дезинформации", – сказал Ландсбергис.

Все больше жителей Эстонии считают, что премьер должна уйти в отставку в связи со скандалом.

На фоне скандала вокруг сотрудничества бизнеса мужа с РФ встречу с премьером Эстонии Каей Каллас неожиданно включили в повестку дня заседания специальной комиссии парламента по борьбе с коррупцией.

Читайте подробно о ситуации и о том, какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии, в статье "ЕвроПравды".