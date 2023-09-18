В Італії розпочався страйк працівників громадського транспорту

У понеділок, 18 вересня, в Італії кілька профспілок, що представляють інтереси працівників громадського транспорту, оголосили загальнонаціональний страйк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Страйк вплинув на роботу місцевих поїздів, автобусів, трамваїв і метрополітену.

Римська транспортна компанія Atac повідомила про закриття п'яти станцій метро: Корнелія, Бальдо-дельї-Убальді, Репуббліка, Вітторіо Емануеле і Понте Лунго.

Водночас три лінії метрополітену у Римі продовжують працювати, додали у компанії.

Попри страйк всі п'ять ліній метро у Мілані працюють.

Зазначається, що у Неаполі страйк незначним чином вплинув на пасажирів, тоді як у Болоньї він призвів до збільшення заторів.

Страйком профспілки хочуть добитися підвищення заробітної плати на 300 євро та скорочення робочого часу, а також підвищення безпеки на робочому місці та блокування подальшої приватизації сектору.

Нагадаємо, наприкінці серпня італійські транспортні профспілки провели загальнонаціональний страйк на залізниці після аварії, в якій потяг на смерть збив п'ятьох працівників під час заміни ділянки колії.