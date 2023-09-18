В Италии началась забастовка работников общественного транспорта

В понедельник, 18 сентября, в Италии несколько профсоюзов, представляющих интересы работников общественного транспорта, объявили общенациональную забастовку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Забастовка повлияла на работу местных поездов, автобусов, трамваев и метрополитена.

Римская транспортная компания Atac сообщила о закрытии пяти станций метро: Корнелия, Бальдо-дельи-Убальди, Репубблика, Витторио Эмануэле и Понте Лунго.

В то же время три линии метрополитена в Риме продолжают работать, добавили в компании.

Несмотря на забастовку все пять линий метро в Милане работают.

Отмечается, что в Неаполе забастовка незначительно повлияла на пассажиров, тогда как в Болонье она привела к увеличению пробок.

Забастовкой профсоюзы хотят добиться повышения заработной платы на 300 евро и сокращения рабочего времени, а также повышения безопасности на рабочем месте и блокирования дальнейшей приватизации сектора.

Напомним, в конце августа итальянские транспортные профсоюзы провели общенациональную забастовку на железной дороге после аварии, в которой поезд насмерть сбил пятерых работников во время замены участка пути.