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У Молдові знайшли у Дністрі старовинний човен віком від кількасот років

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Понеділок, 18 вересня 2023, 15:22

У Молдові знайшли на дні Дністра старовинний човен, якому щонайменш кілька сотень років. 

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосив директор Національного археологічного агентства Влад Ворник. 

Човен, видовбаний з дуба, випадково знайшов мешканець села Пухечени. 

 

Ворник припустив, що знахідці може бути від кількасот до близько тисячі років – як човну з Мекерешт на березі Прута, який знайшли у 2012 році.

"Потрібно дослідити знахідку, щоб отримати відповіді на запитання про її походження й вік. Але передусім її потрібно законсервувати й реставрувати", – зазначив Влад Ворник, додавши, що човен невдовзі заберуть до Національного музею історії Молдови.

 

Нагадаємо, у Баварії нещодавно знайшли в чудовому стані меч бронзової доби, а в Норвегії - корабель, який, ймовірно, давніший за досі відомі мореплавні судна епохи вікінгів.

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Молдова