У Молдові знайшли у Дністрі старовинний човен віком від кількасот років

У Молдові знайшли на дні Дністра старовинний човен, якому щонайменш кілька сотень років.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосив директор Національного археологічного агентства Влад Ворник.

Човен, видовбаний з дуба, випадково знайшов мешканець села Пухечени.

Ворник припустив, що знахідці може бути від кількасот до близько тисячі років – як човну з Мекерешт на березі Прута, який знайшли у 2012 році.

"Потрібно дослідити знахідку, щоб отримати відповіді на запитання про її походження й вік. Але передусім її потрібно законсервувати й реставрувати", – зазначив Влад Ворник, додавши, що човен невдовзі заберуть до Національного музею історії Молдови.

Нагадаємо, у Баварії нещодавно знайшли в чудовому стані меч бронзової доби, а в Норвегії - корабель, який, ймовірно, давніший за досі відомі мореплавні судна епохи вікінгів.