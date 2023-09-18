В Молдове нашли в Днестре старинную лодку возрастом от нескольких сотен лет

В Молдове нашли на дне Днестра старинную лодку, которой по меньшей мере несколько сотен лет.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом объявил директор Национального археологического агентства Влад Ворник.

Лодку, выдолбленную из дуба, случайно нашел житель села Пухечены.

Ворник предположил, что находке может быть от нескольких сотен до около тысячи лет – как лодке из Мекерешт на берегу Прута, которую нашли в 2012 году.

"Нужно исследовать находку, чтобы получить ответы на вопросы о ее происхождении и возрасте. Но прежде всего ее нужно законсервировать и реставрировать", – отметил Влад Ворник, добавив, что лодку вскоре заберут в Национальный музей истории Молдовы.

Напомним, в Баварии недавно нашли в прекрасном состоянии меч бронзового века, а в Норвегии – корабль, который, вероятно, древнее всех до сих пор известных мореходных судов эпохи викингов.