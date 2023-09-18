У Берліні кліматичні активісти блокували дороги, на них напав обурений водій

У Берліні вранці у понеділок більш ніж півтори сотні кліматичних активістів заблокували дороги, в одному випадку розлючений водій напав на них з балончиком перцевого газу.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Близько 7 години ранку у понеділок активісти ініціативи "Останнє покоління" почали блокувати вулиці Берліна у 20 місцях, приклеюючи себе до асфальту. У поліції нарахували 155 протестувальників. Деякі застосували особливо стійку клейку суміш, через що їх було особливо важко усунути з дороги. Акції призвели до транспортного колапсу на багатьох важливих перехрестях у ранкову годину пік.

Поліція до 9 ранку відклеїла активістів від асфальту і рух відновили. На більшість склали адміністративні протоколи, у тому числі за непокору правоохоронцям.

В одному місці розлючений акцією водій вискочив з авто і розпилив балончик перцевого газу на активістів, одному струмінь прийшовся прямо в обличчя. Інцидент розслідують як заподіяння серйозних тілесних ушкоджень.

Ще в одному місці противник акції спробував сам відклеїти і відтягти протестувальника з дороги, його відтіснила поліція.

У багатьох інших випадках водії словесно висловлювали своє обурення активістам тим, що вони "роблять їх заручниками" і їхні дії протизаконні. Деякі перехожі та велосипедисти, навпаки, висловлювали підтримку протестувальникам.

Перед цим у неділю активісти "Останнього покоління" розфарбували Брандебурзькі ворота, затримали 14 осіб.

Як повідомляли раніше, у Німеччині можуть покарати поліцейську, яка вилила олію на кліматичного активіста під час однієї з акцій.