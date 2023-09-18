В Берлине климатические активисты блокировали дороги, на них напал возмущенный водитель

В Берлине утром в понедельник более чем полторы сотни климатических активистов заблокировали дороги, в одном случае разъяренный водитель напал на них с баллончиком перцового газа.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Около 7 часов утра в понедельник активисты инициативы "Последнее поколение" начали блокировать улицы Берлина в 20 местах, приклеивая себя к асфальту. В полиции насчитали 155 протестующих. Некоторые применили особо стойкую клейкую смесь, из-за чего их было особенно трудно устранить с дороги. Акции привели к транспортному коллапсу на многих важных перекрестках в утренний час пик.

Полиция к 9 утра отклеила активистов от асфальта и движение восстановили. На большинство составили административные протоколы, в том числе за неповиновение правоохранителям.

В одном месте разъяренный акцией водитель выскочил из авто и распылил баллончик перцового газа на активистов, одному струя пришлась прямо в лицо. Инцидент расследуют как нанесение серьезных телесных повреждений.

Еще в одном месте противник акции попытался сам отклеить и оттащить протестующего с дороги, его оттеснила полиция.

Во многих других случаях водители словесно выражали свое возмущение активистам тем, что они "делают их заложниками" и их действия противозаконны. Некоторые прохожие и велосипедисты, наоборот, выражали поддержку протестующим.

Перед этим в воскресенье активисты "Последнего поколения" раскрасили Брандебургские ворота, задержали 14 человек.

Как сообщалось ранее, в Германии могут наказать полицейскую, которая вылила масло на климатического активиста во время одной из акций.