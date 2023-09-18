Китай викликав посла Німеччини після слів Бербок про "диктатора" Сі

Міністерство закордонних справ Китаю в неділю ввечері викликало німецького посла Патріцію Флор у зв’язку із твердженнями голови МЗС Німеччини Анналени Бербок про китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Цю інформацію німецьке зовнішньополітичне відомство підтвердило агенції AFP й газеті Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

У короткому коментарі МЗС Німеччини підтвердило, що посла "викликали до китайського Міністерства закордонних справ" у зв’язку із заявами Бербок.

Минулого тижня під час візиту до Сполучених Штатів Бербок в ефірі телеканалу Fox News назвала Сі Цзіньпіна диктатором, говорячи про підтримку України.

"Якщо Путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі, як президент Китаю? Тому Україна повинна виграти цю війну", – сказала німецька міністерка.

У Китаї висловили обурення заявою Бербок, сказавши, що вона є "вкрай абсурдною", "відкритою політичною провокацією" і серйозно зачіпає гідність Китаю.

Нагадаємо, у червні президент США Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.