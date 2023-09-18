Китай вызвал посла Германии после слов Бербок о "диктаторе" Си
Министерство иностранных дел Китая в воскресенье вечером вызвало немецкого посла Патрицию Флор в связи с утверждениями главы МИД Германии Анналены Бербок о китайском лидере Си Цзиньпине.
Эту информацию немецкое внешнеполитическое ведомство подтвердило агентству AFP и газете Spiegel, сообщает "Европейская правда".
В коротком комментарии МИД Германии подтвердил, что посла "вызвали в китайское Министерство иностранных дел" в связи с заявлениями Бербок.
На прошлой неделе во время визита в Соединенные Штаты Бербок в эфире телеканала Fox News назвала Си Цзиньпина диктатором, говоря о поддержке Украины.
"Если Путин выиграет эту войну, каким знаком это будет для других диктаторов в мире, таких как Си, как президент Китая? Поэтому Украина должна выиграть эту войну", – сказала немецкий министр.
В Китае выразили возмущение заявлением Бербок, сказав, что оно является "крайне абсурдным", "открытой политической провокацией" и серьезно задевает достоинство Китая.
Напомним, в июне президент США Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.