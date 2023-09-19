Поліція прийшла з обшуками до Генштабу Чехії

У Чехії правоохоронці розпочали розслідування щодо дев'ятьох осіб у зв'язку з контрактами Міноборони на обслуговування радіомережі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє České noviny з посиланням на дані Вищої державної прокуратури у Празі.

Національний центр по боротьбі з організованою злочинністю (NCOZ) веде кримінальне провадження у цій справі.

Повідомляється, що слідчі прийшли з обшуками до чеського Генерального штабу.

"Ми можемо підтвердити, що на деяких об'єктах армії Чеської Республіки поліція проводить дії, пов'язані з кримінальним провадженням", – заявили у чеському Міністерстві оборони.

У відомстві заявили, що армія і міністерство надають поліції максимальне сприяння.

"Наразі ми не можемо надати більш детальну інформацію", – додали в міністерстві.

Речниця Генштабу Магдалена Дворжакова відмовилася від подальших коментарів.

Раніше начальник генерального штабу збройних сил Чехії Карел Ржека закликав готуватися до тривалої війни РФ проти України.

Перед цим у Чехії громадська ініціатива запустила збір на боротьбу з російською дезінформацією.