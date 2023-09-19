Полиция пришла с обысками в Генштаб Чехии

В Чехии правоохранители начали расследование в отношении девяти человек в связи с контрактами Минобороны на обслуживание радиосети.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает České noviny со ссылкой на данные Высшей государственной прокуратуры в Праге.

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) ведет уголовное производство по этому делу.

Сообщается, что следователи пришли с обысками в чешский Генеральный штаб.

"Мы можем подтвердить, что на некоторых объектах армии Чешской Республики полиция проводит действия, связанные с уголовным производством", – заявили в чешском Министерстве обороны.

В ведомстве заявили, что армия и министерство оказывают полиции максимальное содействие.

"На данный момент мы не можем предоставить более подробную информацию", – добавили в министерстве.

Пресс-секретарь Генштаба Магдалена Дворжакова отказалась от дальнейших комментариев.

Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Чехии Карел Ржека призвал готовиться к длительной войне РФ против Украины.

Перед этим в Чехии общественная инициатива запустила сбор на борьбу с российской дезинформацией.