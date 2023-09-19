В Германии с помощью США запретили неонацистскую группировку с помощью США
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер запретила деятельность ультраправой группировки Hammerskins Germany.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует DPA со ссылкой на МВД страны.
Группировка выступает против конституционного строя и идеи международного взаимопонимания, поэтому цель и деятельность объединения противоречат уголовному законодательству, заявило ведомство, обосновывая свои действия.
Под запрет также попала связанная с группой организация под названием Crew 38 и региональные отделения Hammerskins. Во вторник полицейские провели обыски в квартирах 28 подозреваемых членов группировки в 10 немецких землях.
По данным министерства, федеральное правительство и правительства земель работали вместе более года, чтобы подготовить запрет. Они также сотрудничали с американскими партнерами, поскольку организация является ответвлением сформированной в США группировки белых расистов Hammerskins, существующей в Германии с начала 1990-х годов.
Концерты, организованные Hammerskins, использовались для распространения правоэкстремистской идеологии, в том числе среди лиц, не являющихся ее членами, говорится в сообщении ведомства.
Фезер назвала запрет сильным ударом по организованному правому экстремизму, заявив, что он станет четким сигналом против расизма и антисемитизма.
На прошлой неделе суд в немецком Мюнхене постановил, что спецслужбы в земле Бавария могут на законных основаниях следить за ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и информировать общественность о ее деятельности.
Ранее сообщалось, что председатель ячейки ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в федеральной земле Тюрингия Бьорн Хёке предстанет перед судом за использование запрещенного нацистского лозунга в своем выступлении.
Перед этим депутат от ультраправой "Альтернативы для Германии" Штефан Койтер попал в скандал после того, как сравнил бывшего канцлера Ангелу Меркель с диктатором Адольфом Гитлером.
А в июне лидер "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла во время теледебатов фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения войны.