До Литви не пустили 1300 росіян з моменту введення обмежень на в'їзд

За рік після запровадження обмежень на в'їзд Литва не пустила на свою територію понад 1300 росіянам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила прикордонна служба Литви (VSAT), інформує LRT.

За даними відомства, за останні 12 місяців на литовському кордоні розвернули 1 343 громадянина Росії.

Як стверджує VSAT, період з 19 вересня 2022 року по 18 вересня цього року до Литви в'їхали близько 496 666 громадян РФ, більшість з яких (326 859) зробили це з метою транзиту.

За цей період Литва дозволила в'їзд 169 807 росіянам, які не були транзитерами, а мали дозвіл на проживання в Литві або іншій країні ЄС, члени сімей громадян ЄС, водії вантажівок та власники довгострокових національних віз.

Крім того, за цей час до Литви з РФ приїхало 40 громадян литовського походження. За словами речника VSAT Гедрюса Мішутіса, кількість туристів зменшилася майже на половину від того, що було раніше.

Литовські прикордонники мають інформацію, що за останні 12 місяців естонські офіцери впустили 426 тисяч громадян РФ, а 2168 особам заборонили в'їзд до країни. В Латвію за останній рік впустили понад 81 тисячу росіян, тоді як 1 093 отримали відмову.

Раніше повідомлялося, що за минулий тиждень 58 водіїв були змушені розвернути свої автомобілі з російською реєстрацією на литовському кордоні після попередження митників про те, що їхні транспортні засоби можуть бути конфісковані.

Перед цим усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ.