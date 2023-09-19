В Литву не пустили 1300 россиян с момента введения ограничений на въезд

За год после введения ограничений на въезд Литва не пустила на свою территорию более 1300 россиян.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пограничная служба Литвы (VSAT), информирует LRT.

По данным ведомства, за последние 12 месяцев на литовской границе развернули 1343 гражданина России.

Как утверждает VSAT, период с 19 сентября 2022 года по 18 сентября этого года в Литву въехали около 496 666 граждан РФ, большинство из которых (326 859) сделали это с целью транзита.

За этот период Литва разрешила въезд 169 807 россиянам, которые не были транзитерами, а имели вид на жительство в Литве или другой стране ЕС, члены семей граждан ЕС, водители грузовиков и владельцы долгосрочных национальных виз.

Кроме того, за это время в Литву из РФ приехало 40 граждан литовского происхождения. По словам представителя VSAT Гедрюса Мишутиса, количество туристов уменьшилось почти на половину от того, что было раньше.

Литовские пограничники располагают информацией, что за последние 12 месяцев эстонские офицеры впустили 426 тысяч граждан РФ, а 2168 лицам запретили въезд в страну. В Латвию за последний год впустили более 81 тысячи россиян, тогда как 1 093 получили отказ.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю 58 водителей были вынуждены развернуть свои автомобили с российской регистрацией на литовской границе после предупреждения таможенников о том, что их транспортные средства могут быть конфискованы.

Перед этим все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ.