СОТ підтвердила звернення від України щодо зернового бану трьох країн

У вівторок Світова організація торгівлі підтвердила, що Україна подала запити на проведення консультацій з країнами, які в односторонньому порядку заборонили імпорт української агропродукції.

Про це у коментарі Reuters заявив представник СОТ, повідомляє "Європейська правда".

"Ми можемо підтвердити, що запит на проведення консультацій був отриманий у понеділок ввечері. Подальша інформація буде надана після того, як запит буде переданий нашим членам", – сказав він.

Представник організації не назвав країни, хоча Україна раніше заявляла, що це Польща, Словаччина та Угорщина.

Україна напередодні офіційно подала запити на проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ.

У відповідь польська й словацька влади заявили, що не будуть скасовувати односторонні обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після ініціювання оскарження в межах Світової організації торгівлі.

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