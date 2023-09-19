ВТО подтвердила обращение от Украины по зерновому запрету трех стран

Во вторник Всемирная торговая организация подтвердила, что Украина подала запросы на проведение консультаций со странами, которые в одностороннем порядке запретили импорт украинской агропродукции.

Об этом в комментарии Reuters заявил представитель ВТО, сообщает "Европейская правда".

"Мы можем подтвердить, что запрос на проведение консультаций был получен в понедельник вечером. Дальнейшая информация будет предоставлена после того, как запрос будет передан нашим членам", – сказал он.

Представитель организации не назвал страны, хотя Украина ранее заявляла, что это Польша, Словакия и Венгрия.

Украина накануне официально подала запросы на проведение консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.

В ответ польские и словацкие власти заявили, что не будут отменять односторонние ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после инициирования обжалования в рамках Всемирной торговой организации.

Читайте также: Компромисс не в пользу Киева: что стоит за решением Еврокомиссии по украинскому зерну.