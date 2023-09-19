Брюссель не підтвердив вихід трьох країн ЄС з механізму обговорень агроімпорту з України

У Європейській комісії не підтвердили, що Польща, Угорщина і Словаччина припинили участь у механізмі обговорень в рамках ЄС імпорту зерна з України.

Про це заявила речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер у понеділок в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Речниця коментувала повідомлення преси стосовно того, що Польща, Словаччина й Угорщина нібито вирішили припинити участь у координаційній платформі з питань імпорту української сільгосппродукції після рішення Києва поскаржитись на ці держави до Світової організації торгівлі.

"Вчора у нас була десята зустріч координаційної платформи. Ця зустріч була важливою, тому що вона стала шансом обговорити… план дій України для контролю за експортом відповідних продуктів", – сказала Феррер.

Вона підкреслила, що на цій зустрічі у вівторок усі п'ять східних країн ЄС були присутні, і "був обмін думками щодо цього плану дій".

За словами речниці, Україна презентувала іншим сторонам план дій, який складається з кількох частин.

"Одна із них – надання інформації та даних щодо експорту конкретних сільськогосподарських продуктів, включно з чотирма продуктами. Також – надання інформації про країну призначення для експорту, що надходить з України. І врешті – це запровадження механізму верифікації та авторизації, щоб гарантувати, що є свого роду система експортного ліцензування, яка може верифікувати та контролювати експорт, що йде з України", – сказала речниця.

За її словами, сторони погодились продовжити обговорення на цій основі з огляду на те, як Україна приймає цей план дій.

Напередодні у Києві спростували інформацію про те, що п’ять східних держав Європейського Союзу начебто відкинули пропозиції України щодо обмеження експорту сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України, а Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. У відповідь Україна почала процедуру оскарження цих обмежень у межах Світової організації торгівлі.

Читайте також: Компроміс не на користь Києва: що стоїть за рішенням Єврокомісії щодо українського зерна.