Брюссель не подтвердил выход трех стран ЕС из механизма обсуждений агроимпорта из Украины

В Европейской комиссии не подтвердили, что Польша, Венгрия и Словакия прекратили участие в механизме обсуждений в рамках ЕС импорта зерна из Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер в понедельник в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь комментировала сообщения прессы о том, что Польша, Словакия и Венгрия якобы решили прекратить участие в координационной платформе по вопросам импорта украинской сельхозпродукции после решения Киева пожаловаться на эти государства во Всемирную торговую организацию.

"Вчера у нас была десятая встреча координационной платформы. Эта встреча была важной, потому что она стала шансом обсудить... план действий Украины для контроля за экспортом соответствующих продуктов", – сказала Феррер.

Она подчеркнула, что на этой встрече во вторник все пять восточных стран ЕС присутствовали, и "был обмен мнениями относительно этого плана действий".

По словам пресс-секретаря, Украина представила другим сторонам план действий, который состоит из нескольких частей.

"Одна из них – предоставление информации и данных по экспорту конкретных сельскохозяйственных продуктов, включая четыре продукта. Также – предоставление информации о стране назначения для экспорта, поступающего из Украины. И наконец – это введение механизма верификации и авторизации, чтобы гарантировать, что есть своего рода система экспортного лицензирования, которая может верифицировать и контролировать экспорт, идущий из Украины", – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, стороны согласились продолжить обсуждение на этой основе, учитывая то, как Украина принимает этот план действий.

Накануне в Киеве опровергли информацию о том, что пять восточных государств Европейского Союза якобы отвергли предложения Украины по ограничению экспорта сельскохозяйственной продукции.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, а Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. В ответ Украина начала процедуру обжалования этих ограничений в рамках Всемирной торговой организации.

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