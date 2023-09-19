Світ зацікавлений притягнути РФ до відповідальності за конвенцією про геноцид – агент України
В уряді України вважають, що закордонні партнери зацікавлені у підтримці української позиції та у покаранні РФ в рамках процесу, що розпочався у Міжнародному суді у Гаазі.
Про це заявив на брифінгу для журналістів агент України у процесі, посол Антон Кориневич, повідомляє з Гааги кореспондент "Європейської правди".
Посол нагадав, що злочин геноциду є "найтяжчим злочином у міжнародному праві" і те, що Росія у 2022 році розпочала вторгнення до України на основі надуманих звинувачень у "геноциді на Донбасі", заслуговує на покарання.
"Немає підстав розпочинати агресію, застосовувати зброю на основі фейкових маніпуляцій, спекуляцій щодо геноциду", – наголосив він.
"Це в інтересах міжнародного співтовариства – показати, що порушувати конвенцію про заборону геноциду можна не лише вчиняючи геноцид, а й спекулюючи звинуваченнями у ньому", – пояснив Антон Кориневич.
Раніше Кориневич заявив також, що Україна вимагатиме репарацій від РФ у Гаазі, сума яких визначається.
Про вимоги України та суть звинувачень дивіться у короткому відеоблозі "Слова Путіна про геноцид дозволять покарати Росію" або читайте у детальному аналітичному матеріалі за підсумками виступів РФ "Як Росія відмовлялася від "геноциду""