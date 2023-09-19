В правительстве Украины считают, что зарубежные партнеры заинтересованы в поддержке украинской позиции и в наказании РФ в рамках процесса, который начался в Международном суде в Гааге.

Об этом заявил на брифинге для журналистов агент Украины в процессе, посол Антон Кориневич, сообщает из Гааги корреспондент "Европейской правды".

Посол напомнил, что преступление геноцида является "самым тяжким преступлением в международном праве" и то, что Россия в 2022 году начала вторжение в Украину на основе надуманных обвинений в "геноциде на Донбассе", заслуживает наказания.

"Нет оснований начинать агрессию, применять оружие на основе фейковых манипуляций, спекуляций относительно геноцида", – подчеркнул он.

"Это в интересах международного сообщества – показать, что нарушать конвенцию о запрете геноцида можно не только совершая геноцид, но и спекулируя обвинениями в нем", – пояснил Антон Кориневич.

Ранее Кориневич заявил также, что Украина будет требовать репараций от РФ в Гааге, сумма которых определяется.

О требованиях Украины и сути обвинений смотрите в коротком видеоблоге "Слова Путина о геноциде позволят наказать Россию" или читайте в подробном аналитическом материале по итогам выступлений РФ "Как Россия отказывалась от "геноцида""