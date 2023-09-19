СМИ: Германия вызывает посла Польши из-за скандала с выдачей виз

Во вторник Германия вызвала польского посла на фоне скандала, связанного с предоставлением польских виз в посольствах стран Востока за деньги.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Кроме того, немецкий министр внутренних дел Нэнси Фезер разговаривала со своим польским коллегой о сложившейся ситуации.

По словам источников, Германия требует срочных разъяснений относительно того, сколько виз могло быть выдано, а относительно национальности получателей, а также хочет знать, какие контрмеры принимает польское правительство в связи с этим.

На прошлой неделе польская прокуратура сообщила об объявлении подозрения семи действующим и бывшим чиновникам в рамках "визового скандала", связанного с предоставлением польских виз в посольствах стран Востока за деньги.

На фоне скандала из польского МИДа уволили сотрудника, а также пообещали провести аудит.

"Визовый скандал" вспыхнул после того, как польские СМИ опубликовали расследование об увольнении экс-заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, который отвечал за консульские и визовые вопросы.

Выяснилось, что Вавжик распорядился упростить визовый режим для временных работников из около 20 стран – прежде всего Ближнего и Дальнего Востока.

На бумаге речь шла о привлечении иностранных работников, и, по данным СМИ, фактически десятки тысяч мигрантов попали в Европу через "международные компании по рекрутингу" – якобы именно они стояли за схемой.

Сообщалось, что Вавжик на фоне выявления схемы с визами попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Подробнее о визовом скандале в Польше читайте в статье "Черный лебедь" для польской власти: как визовая афера может изменить результаты выборов