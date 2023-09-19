СМИ: G7 опасаются, что Кремль получит от КНДР оружие в обмен на ракетные технологии

Страны Группы семи опасаются, что Россия ведет переговоры с Северной Кореей об оружии в обмен на технологии для производства баллистических ракет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует CNN со ссылкой на неназванного представителя Государственного департамента США.

Вопрос о возможной договоренности между Москвой и Пхеньяном подняли на встрече министров иностранных дел "Группы семи" на полях Генассамблеи ООН вечером в понедельник.

"В комнате звучала большая обеспокоенность по поводу того, о чем могут договориться Россия и Северная Корея", – отметил собеседник.

Как известно, лидер КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе ездил на встречу с Путиным, после которой Кремль заявил об "очень содержательных" разговорах.

Одновременно американские чиновники говорили об "активном продвижении" переговоров Москвы и Пхеньяна о потенциальной сделке, по которой КНДР помогла бы России пополнить запасы дефицитного вооружения для войны против Украины в обмен на технологии производства баллистических ракет.

Собеседник CNN уклонился от ответа, было ли среди глав МИД единодушие по поводу того, что Москва вероятно предложит Пхеньяну и наоборот. По его словам, дипломаты опасаются, что потенциальные договоренности об оружии могут иметь опасные последствия для Украины, а также станут "еще одним нарушением Россией принципов ООН".

В то же время, топ-генерал США ранее высказал мнение, что потенциальная помощь России со стороны КНДР вряд ли будет иметь большое значение.

Напомним, Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.